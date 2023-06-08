رؤساء أفريقيا يوجهون الشكر للرئيس السيسي: «قيادة عظيمة ونموذج رائع»

أنطلقت اليوم فعاليات قمة الكوميسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أكد خلالها أن مصر قد أوفت بالوعود التي قطعتها قبل تسلم رئاسة التجمع عام 2012، وعملت بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، مشيرًا إلى تجديد مصر للعهود حتى مع انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، بأن تظل تعمل باستمرار بالتنسيق مع الأشقاء لتنفيذ أهداف اجندة التنمية الأفريقية 2063، لاسيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية مع الاتحاد الأفريقي على مدار العامين المقبلين.

وأعلن الرئيس السيسي اليوم انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، وتسليم مسؤولية رئاسة التجمع إلى رئيس جمهورية زامبيا، معربًا عن ثقته التامة في أن الرئيس الزامبي سيبذل كل ما في وسعه للبناء على الإنجارات التي حققتها مصر خلال ولايتها، متمنيًا له التوفيق والسداد.

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي في الفترة 2024 وحتى 2026، إيمانا بمسؤوليات مصر نحو دعم جهد السلم والأمن في قارتنا.

شكر للسيسي من رئيس زامبيا

وأعرب الرئيس الزامبي، هاكايندي هيشيليما، بعد تسلمه رئاسة الكوميسا عن شكره للرئيس السيسي، لما قدمه خلال ولاية مصر للكوميسا، من إخلاص وإنجازات وتقديم النموذج الرائع، واصفًا قيادة السيسي للكوميسا بالعظيمة، كونها ساهمت بتطوير الكوميسا، من خلال إنجازات متتالية، مع تركيزه على العمل المشترك، وبذل الجهود لأجل مشروعات محددة ومخصصة، والتي كانت مبنيّة على أساس علمي سليم.

وأكد الرئيس الزمبي أنّه سيستمد من الرئيس السيسي العزّة والكرامة بجهوده المبذولة في المدة التي قضاها كرئيس لقمة الكوميسا، متابعا: «شكرا لك سيادة الرئيس».

شكر للرئيس السيسي من الأمين العام للكوميسا

ومن جانبها، أعربت تشيلسي مبوندو كابويبوي، الأمين العام لمنظمة الكوميسا، عن شكرها للرئيس السيسي وحكومته وشعب مصر، على دعمه للكوميسا على مدار الـ19 شهرًا الماضية، والتي تمكنت الكوميسا من تعزيز تعاونها فيما يتعلق بتيسر النقل وتنقل الأفراد والدعم الاقتصادي.

وأشارت «كابويبوي» إلى دور قيادة الرئيس السيسي في وضع الكوميسا خطة استراتيجية للكوميسا متوسطة المدى في الفترة من 2021 حتى 2025، لتحقيق النمو المستمر لمؤسسات الكوميسا، إضافة لتوجيهاته الهامة لمنطقة التجارة الحرة.

وأكدت على أهمية الالتزام بالتكامل الاقتصادي وأجندة الكوميسا، والتطلع إلى العمل تحت توجيهات رؤساء مصر وزامبيا وبروندي؛ لنقل السوق الحرة الإفريقية إلى آفاق أكبر لتحسين عملهم.

رئيس مالاوي يشكر السيسي

كما وجّه رئيس مالاوي، لازاروس مكارثي تشاكويرا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على عمله الرائع طوال رئاسته لتجمع دول الكوميسا، متابعًا «نفذ أمورا رائعة».

رئيس كينيا يشكر الرئيس السيسي

وجّه الدكتور وليام روتو، رئيس كينيا، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه التام وقيادته العظيمة لتجمع الكوميسا، مشيرًا إلى تركيز الرئيس السيسي على تحقيق المصلحة العامة للقارة الإفريقية وقيادة الصناعة بأفضل شكل ممكن، قائلًا «أشكرك على دعمك وقيادتك العظيمة لتجمع الكوميسا».

شكر لمصر من الرئاسي الليبي

كما أعرب موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن شكره وإمتنانه لمصر على ما بذلته من جهد خلال رئاسة الكوميسا، وعلى جهودها خلال فترة رئاستها للكوميسا خلال العامين الماضيين.