بدائل الثانوية العامة 2023.. مميزات الدراسة في We للتكنولوجيا التطبيقية

يبحث طلبة الشهادة الإعدادية عن بدائل الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية لضمان الحصول على فرصة عمل بعد التخرج منها والحصول على عائد مادي أثناء فترة الدراسة ومن ضمن هذه البدائل مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدارس فنية نموذجية، تُطبق المعايير الدولية في التعليم والتدريب، وتوفر فرص عمل للطلبة خريجي المدرسة للتعيين بالشركة المصرية للاتصالات، ويستطيع من خلالها الالتحاق ببعض الكليات، بعد حصول الطالب على 80% فأكثر، كلية الهندسة بعد المعادلة، والمعاهد التكنولوجية، وكلية التعليم الصناعي.

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية توفر وظيفة

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية تعليم الإسكندرية بالتنسيق مع الوزارة تسعى دائماً لتوفير بدائل الثانوية العامة لطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بهدف تسهيل الحصول على وظيفة للخريج، بجانب استكمال الدراسة، كما يتاح الالتحاق بإحدى الكليات المتاحة فى حالة رغبته فى استكمال تعليمية والحصول على مؤهل عالي ومن ضمن هذه البدائل مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات وقريباً سيتم الإعلان عن درجات القبول بها علما بأن مجموع القبول فيها في العام السابق كان 250 درجة.

مميزات الالتحاق بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت أمل حسان مدير عام التعليم الفني والتعليم المزدوج بمديرية تعليم الإسكندرية، أن مدرسة we بها مميزات عديدة للطلبة كواحدة من بدائل الثانوية العامة وهى كالتالي:

- توفر مدرسة التكنولوجيا التطبيقية WE مناهج معتمدة دولياً وعلى مستوى متميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تدريب عملي من خلال معامل مجهزة على أحدث التقنيات وتدريب ميداني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى.

- تستمر مدة الدراسة في المدرسة 3 سنوات.

- يحصل الطالب بعد التخرج من مدرسة WE الدبلوم الفني، وشهادة خبرة من المصرية للاتصالات، كما يحصل علي شهادة معتمدة دولياً من انجلترا في حالة تفوق الطالب، وشهادات من شركات سيسكو وهواوي، ومايكروسوفت.

- توفر للخريج وظيفة في شركة المصرية للاتصالات WE للمتميزين فقط.

- الكليات المتاحة بعد التخرج.

- المواد والتخصصات التي يحصل عليها في المدرسة تخصص تكنولوجيا المعلومات.

- أنظمة الاتصالات تخصص الأنظمة الكهربائية تخصص فيزياء ورسم هندسي ورياضيات وتربية دينية ولغة عربية، وتكنولوجيا ولغة أجنبية.

- مستوى جودة طاقم التدريس في المدرسة.

- طاقم التدريس متخصص ويضم دكاترة ومهندسين.

- نظام التعليم بالمدرسة، هو نظام يسمي بنظام الجدارات والتي تعمل علي تنمية المعرفة وتحويلها الي مهارة بجانب حصول الطالب علي قدرات سلوكية تؤهله لسوق العمل.

- مصروفات المدرسة 200 جنيه.

- اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة في المدرسة.

- المدرسة مشتركة بنين وبنات.