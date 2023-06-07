بدائل الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023.. 4 مدارس تؤهلك لسوق العمل

مع إعلان تنسيق الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023 بدأ أولياء الأمور في البحث عن بدائل الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023 أملاً في إلحاق أبنائهم الحاصلين علي الشهادة الإعدادية وخاصة المدارس التي توفر فرص عمل فور انتهاء سنوات الدراسة بها التي تختلف من 3 إلى 5 سنوات بحسب نوع الدراسة الفنية.

بدائل الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023.. معهد تمريض فايد

ويعتبر معهد التمريض التابع لهيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية أحد أبرز بدائل الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023 والذي يتقدم إليه العديد من أولياء الأمور لأبنائهم من الذكور والإناث كل عام لتوفير المعهد فرصة للعمل في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فور التخرج.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة إن المعهد يعد من أفضل المعاهد التي تتبع أحدث أساليب التعليم والتدريب وتزويد كوادر التمريض بالمهارات والثقة اللازمة للتميز في مجال الرعاية الصحية.

وقال السبكي إن معهد فايد ضمن 8 معاهد منتشرة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر وهم المبرة، السلام، والحياة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، والكرنك الدولي، وحورس التخصصي، وإيزيس التخصصي، ومجمع الأقصر الطبي الدولي في الأقصر وفايد التخصصي بالإسماعيلية.

بدائل الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023.. المعدات الثقيلة

وتعتبر مدرسة المعدات الثقيلة إحدى المدارس في بدائل الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023 التي يقبل عليها الطلاب لوجود العديد من التخصصات الفنية المطلوبة وخاصة قسم اللوجوستيات.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المدرسة يمكن التقدم لها ذكور فقط بتنسيق 230 درجة لتخصص اللوجوستيات و225 درجة لتخصص المعدات الثقيلة و217 درجة للأقسام الميكانيكية.

بدائل الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023.. مدرسة البنات الكهربية

وتعتبر مدرسة البنات الكهربية إحدى بدائل الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023 التي يبحث عنها المواطنين، التي تعتمد على تأهيل الفتيات للعمل في المصانع والتدريب على الآلات الحديثة.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن المدرسة يمكن التقدم لها إناث فقط بتنسيق 220 درجة لجميع التخصصات عدا قسم التجميل بـ 205.

بدائل الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023.. مدرسة التكنولوجيا

وحققت مدرسة التكنولوجيا في الإسماعيلية انتشاراً كبيراً على مدار السنوات الماضية، حصل من بينها أحد الطلاب علي المركز الأول على مستوى الجمهورية بين أوائل الثانوية العام الماضي مما جعلها قبلة لأولياء الأمور خاصة أنها تؤهل الطلاب لكليات الهندسة بفروعها المختلفة.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المدرسة يمكن التقدم لها ذكور فقط بتنسيق 240 درجة بشرط خضوع الطالب للمقابلة الشخصية.