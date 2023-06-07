محافظ الإسكندرية يعتمد ترقية 6280 معلما بعد قرارات وزير التربية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 212 لعام 2023 بشأن اعتماد ترقية عدد 6280 معلمًـا من شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي نظمتها الأكاديمية المهنية للمعلمين بموجب قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام «41، 55، 56 ، 81» لعام 2023.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابا عن ترقية 120 ألف معلم، تأخذ في الاعتبار أقدمية حقوق المعلمين عند الترقية، مع العلم أن كل دفعة تحتفظ بأقدميتها عند الترقية.

ترقيات المعلمين في الإسكندرية

ونص الكتاب الدوري، على أنه اعتبارًا من 1/1/2022 لدفعة 2016. يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين كالتالي:

- وظائف الأخصائيين الاجتماعيين

- الأخصائيين النفسيين

- أخصائي التكنولوجيا

وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وهم الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًـا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ترقيات أعضاء هيئة التعليم

واعتبارا من 1/1/2023 لدفعة 2017, يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين كالتالي:

- الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين

- أخصائي التكنولوجيا

- أخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما نص الكتاب الدوري، على أن يصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.