إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بمدارس الجيزة غدا

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أنه ستعلن غدا الأحد الموافق 4 من شهر يونيو الجاري 2023 نتيجة امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي العام بجميع مدارس الإدارات التعليمية التابعة لافتة إلى أنه سيتم إعلان النتائج بلوحة الإعلانات بالمدارس بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

إعلان نتائج الصف الثاني الثانوي العام 2023

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى إعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام علي مدار يومين بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزه وحرصا على أمن سلامة الطلاب لمنع التكدس والتزاحم داخل المدارس ضمن خطة عمل تنظيمية وتيسيرا علي أولياء الأمور من خلال اعلان النتائج

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

وأجرت مدارس مديرية التربية والتعليم بالجيزة امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 يوم 6 من شهرمايو 2023 كالتالي: «يوم الأحد 7 مايو امتحان مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات - يوم الثلاثاء 9 مايو امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتان ونصف وامتحان مادة التاريخ لمدة ساعتان - يوم الخميس 11 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات - يوم الأحد 14 مايو امتحان مادة الأحياء لمدة ساعتان وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعتين - يوم الثلاثاء 16 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفيزياء لمدة ساعتين وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين - يوم الخميس 18 مايو امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة ساعتين - يوم الأحد 21 مايو امتحان مادة الجبر وتفاضل وحسب المثلثات 3 ساعات».