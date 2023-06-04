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إعلان نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
10:07 ص | الأحد 04 يونيو 2023
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، اليوم، نتيجة امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي العام في جميع المدارس التابعة لها بلوحة الإعلانات في المدارس من دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، حرصًا على أمن سلامة الطلاب؛ لمنع التكدس والتزاحم داخل المدارس ضمن خطة عمل تنظيمية، وتيسيرًا على أولياء الأمور من خلال إعلان النتائج.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.