إعلان نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، اليوم، نتيجة امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي العام في جميع المدارس التابعة لها بلوحة الإعلانات في المدارس من دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، حرصًا على أمن سلامة الطلاب؛ لمنع التكدس والتزاحم داخل المدارس ضمن خطة عمل تنظيمية، وتيسيرًا على أولياء الأمور من خلال إعلان النتائج.