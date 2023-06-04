لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024.. خطوات التسجيل على موقع الوزارة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية، علي موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» والذي بدأ يوم 1 يونيو يستمر حتي يوم 30 يونيو 2023، مشيرة إلى أنَّ سن القبول يجب ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل يكون عن طريق ولي الأمر من خلال لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2023، إذ يتمّ تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم، مشيرًا إلى أنَّه في حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يتّم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم لها ومعه صورة من شهادة الميلاد.

التقديم للصف الأول الابتدائي 2023.. مراجعة البيانات

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تسجيل البيانات وفقاً لشهادة الميلاد الخاصة بالطالب أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ تشكيل لجان التنسيق بالمديريات مسئولياتها مراجعة ومطابقة السن طبقاً لشهادة الميلاد الأصلية والمربع السكني بما يحقق الكثافة المعتدلة.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي

تستعرض «الوطن» خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي.

- الدخول بالرقم القومي لولى الأمر.

- وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على موقع التقديم للصف الأول الأبتدائي عليه إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائي.

- إدخال البيانات الأساسية: الاسم بالكامل رباعي والرقم القومي لولي الأمر أو الواصي والمحافظة (محل الميلاد) تاريخ الميلاد.

- حفظ البيانات.