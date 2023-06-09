نصائح من وزارة الصحة خلال فترة الأتربة والرياح: اختاروا وقت الخروج

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لمرضى الجيوب الأنفية بشأن طقس الساعات القليلة المقبلة الخاص بنشاط الرياح والأتربة والتقلبات الجوية التي تطرأ على ساعات الليل، وطلبت منهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وشرب كميات وفيرة من المياه، والتجنب التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

نصائح للمواطنين خلال فترة التقلبات الجوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه في حال حدوث أي طوارئ لابد من وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، مشيرة في تقرير رسمي لها أنه خلال الساعات القليلة تشهد تقلبات جوية وأمطار في بعض المناطق ومناطق أخرى حارة، على المواطنين عدم الانخداع في أحوال الطقس ومتابعة هيئة الأرصاد الجوية وعلى أصحاب الأمراض المزمنة عدم الخروج من المنازل .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه خلال فترة التقلبات الجوية لابد من اختيار الوقت المناسب للخروج، وارتداء الكمامات لكل المواطنين خلال الرياح والأتربة، حيث إنها تعمل على الحماية من الأتربة وعدوى الفيروسات التنفسية، موضحة أهمية المداومة على غسيل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر.

منخفض خماسيني على مناطق من الصحراء الغربية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت عن تعرض البلاد إلى منخفض خماسيني على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد، لافتة إلى تعرض البلاد إلى أمطار متفرقة من البلاد، موضحة أن المنخفض الخماسيني يقترب من القاهرة يوم الخميس ويؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

وطمأنت هيئة الأرصاد المواطنين، بشأن العواصف الترابية، وقالت الهيئة الرياح والأتربة لن تكون بنفس شدة الرياح التي تعرضت لها البلاد يوم الخميس الماضي، ولكنها ستؤدي إلى انخفاص الرؤية.