«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 9630 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في كفر الشيخ، إنه يتم تكثيف الحملات البيطرية على مستوى المحافظة، وفقاً لعدد من حملات التحصين البيطرية للماشية والأغنام من حديثي الولادة، التي تتراوح أعمارهم ما بين 4 حتى 6 أشهر، للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي والجدري، حيث تنتشر تلك الأمراض المعدية خلال فصل الصيف، حيث جرى تحصين 9630 رأس ماشية، وأغنام.

حملات التحصين للماشية في كفر الشيخ

وأشار الدكتور «بشار»، مدير مديرية الطب البيطري، في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية، تجوب قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أنها مستمرة حتى نهاية يونيه الحالي، لتشمل كافة ربوع المحافظة، مشيراً إلى أن تلك الحملات البيطرية لها مردود جيد للغاية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

خريطة الحملات البيطرية

وأضاف «بشار» أنه جرى وضع خريطة عمل للحملات البيطرية في كفر الشيخ، بالإضافة إلى خطة عمل علي مدار الشهر الجاري، لتحقيق المستهدف لتحصين 42 ألف رأس ماشية، في كفر الشيخ، بما يعود بالنفع والتنمية للماشية، وتحقيق أهداف التعظيم لها وزيادة إعدادها.