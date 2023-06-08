آخر تطورات التحقيق مع الموسيقار منير الوسيمي في «الموسيقيين»

أوضح محمد عبد الله عضو مجلس الموسيقيين والمتحدث الرسمي للنقابة، أن مجلس التحقيق الذي كان سيحقق مع الموسيقار منير الوسيمي، اجتمع مع محاميه، ووافق على طلبه بتأجيل التحقيق.

الموسيقيين: محامي الوسيمي طلب التأجيل

أضاف لـ«الوطن»، أن طلب التأجيل كان من أجل اطلاع المحامي على كل المستندات فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للموسيقار وتخص كلا من مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وأشرف الشهداوي نقيب الموسيقيين بمدينة طنطا.

مصطفى كامل: لا يسعدني دعم الوسيمي لي

أشار المتحدث الرسمي، إلى أن النقابة لم تتخذ بعد قرارها الأخير فيما سيحدث مع منير الوسيمي، بعد تنازل الفنان مصطفى كامل عن حقه في الجلوس بمجلس التأديب.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات سابقة، إن دعم الموسيقار منير الوسيمي، له في الانتخابات لا يسعده، لأن دعمه يأتي من أجل المساومة.