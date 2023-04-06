دينا الوديدي تروي السيرة الهلالية في أمسية رمضانية بالأوبرا (صور)

شدت الفنانة دينا الوديدي، بمجموعة من الأغنيات خلال حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر خلال الشهر المعظم، وسط تفاعل الحضور، وخاصة السيرة الهلالية.

وقدمت «الوديدي»، مجموعة من أعمالها الخاصة، كان منها، «بعد البيبان، دواير، يا جنوبي، الحرام، الله باقي، كتر الوجع، سكون، تدور وترجع، كنت بخاف، تماثيل، ياللي معدي، يا بدر، وصول، الكون، الليل، وطاير يا هوى».

حفل دينا الوديدي في الأوبرا

وتألقت دينا الوديدي على المسرح المكشوف، وسط تفاعل وإعجاب الحضور، بأداء حيوي حماسي، عزفت على ألة الجيتار، وغنت بأسلوبها المميز، لتعيد صياغة التراث، حيث مزجت الفنون التقليدية والغناء الشعبي بالموسيقى الحديثة.

اليمن تستعرض تراثها الفني في أولى الليالي العربية

في سياق آخر، أطلقت دار الأوبرا المصرية الليالي العربية والإسلامية، التي تنظمها على المسرح الصغير، إذ احتفلت سفارة اليمن بالقاهرة، ممثلة في فرقة المركز الثقافي التابع لها، بشهر رمضان المعظم، وقدمت نماذج من التراث المحلي والفلكلور الفني الخاص بالدولة الشقيقة.

ضمت الفرقة 18 فنانا وفنانة من الجالية المقيمين في مصر، وظهرت بملابس تراثية تقليدية معبرة عن الروح الإبداعية للمجتمع، وعرضت رقصات شعبية متنوعة، تنتمي لمناطق مختلفة، إلى جانب موسيقى وأعمال غنائية فردية وجماعية كان منها عزف الطبول، الروح الملائكية، غزال البيد، الربيع، متيم في الهوى، كيفكم يا حبايب، يا تاج وصل، مسافرين، خطر غصن القنا، زمان والله، سبوح، وغيرها.