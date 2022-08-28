دينا الوديدي: الفنان هو من يعرف قيمة من ألهموه من العظماء على مر التاريخ

قالت الفنانة دينا الوديدي إنها تحاول أن تظهر ما بداخلها بطريقتها، وأنها تسعى باستمرار إلى التعلم ممن سبقوها وكانوا ملهمين بالنسبة لها.

دينا الوديدي ترد علي الجدل المثار

وكتبت دينا الوديدي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أي فنان أو فنانة إذا مش عارف قيمة الفنانين اللي ألهموه والعظماء اللي مروا على التاريخ وعملوا معجزات بفنهم ميكونش فنان، إحنا كلنا بنتعلم وبنحاول وبنجتهد نطلع اللي جوانا بالطريقة اللي شبهنا لا أكتر ولا أقل».

أي فنان / فنانة اذا مش عارف قيمة الفنانين اللي ألهموه والعظماء اللي مروا علي التاريخ وعملوا معجزات بفنهم ميكنش فنان

أحنا كلنا بنتعلم وبنحاول وبنجتهد نطلع اللي جوانا بالطريقة اللي شبهنا لا أكتر ولا أقل. — Dina Elwedidi (@ElwedidiDina) August 28, 2022

إحياء دينا الوديدي حفلا بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء

وكانت دينا الوديدي حققت نجاحا كبيرا، مؤخرا من خلال إحياء حفل بمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، في دورته الـ30، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعل من الجمهور، أثناء غنائها على المسرح.

دينا الوديدي تعبر عن سعادتها بسبب نجاح حفلتها بمهرجان القلعة

وقالت دينا الوديدي في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن مهرجان القلعة للموسيقى والفنون له مكانة خاصة في قلبها منذ سنواتٍ طوال، وانها غنت كل الأغاني التي طلبها الجمهور منها، ولبت كل رغباتهم، وأنها شعرت بسعادة غامرة، بسبب ردود فعل الجمهور وتفاعلهم مع الجمهور.