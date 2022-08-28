رئيس التحرير

أحمد الخطيب

دينا الوديدي: الفنان هو من يعرف قيمة من ألهموه من العظماء على مر التاريخ

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:35 م | الأحد 28 أغسطس 2022
دينا الوديدي

دينا الوديدي

قالت الفنانة دينا الوديدي إنها تحاول أن تظهر ما بداخلها بطريقتها، وأنها تسعى باستمرار إلى التعلم ممن سبقوها وكانوا ملهمين بالنسبة لها.

دينا الوديدي ترد علي الجدل المثار 

وكتبت دينا الوديدي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أي فنان أو فنانة إذا مش عارف قيمة الفنانين اللي ألهموه والعظماء اللي مروا على التاريخ وعملوا معجزات بفنهم ميكونش فنان، إحنا كلنا بنتعلم وبنحاول وبنجتهد نطلع اللي جوانا بالطريقة اللي شبهنا لا أكتر ولا أقل».

إحياء دينا الوديدي حفلا بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء

وكانت دينا الوديدي حققت نجاحا كبيرا، مؤخرا من خلال إحياء حفل بمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، في دورته الـ30، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعل من الجمهور، أثناء غنائها على المسرح.

دينا الوديدي تعبر عن سعادتها بسبب نجاح حفلتها بمهرجان القلعة 

وقالت دينا الوديدي في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن مهرجان القلعة للموسيقى والفنون له مكانة خاصة في قلبها منذ سنواتٍ طوال، وانها غنت كل الأغاني التي طلبها الجمهور منها، ولبت كل رغباتهم، وأنها شعرت بسعادة غامرة، بسبب ردود فعل الجمهور وتفاعلهم مع الجمهور.

اقرأ المزيد:

دينا الوديدي لجمهور مهرجان القلعة: هيفضل عزيز على قلبي حضوركم

«دينا الوديدي»: مهرجان القلعة مختلف.. ولبيت كل طلبات الجمهور من الأغاني

دينا الوديدي: أستعد لطرح 5 أغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة

اليوم.. دينا الوديدي وتانيا قسيس تتألقان في مهرجان القلعة

الأربعاء.. دينا الوديدي وتانيا قسيس في مهرجان قلعة صلاح الدين
بقلم أحمد عبد الرحمن