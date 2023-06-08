محافظ أسيوط ينعى الرائد مصطفى عبد الرازق شهيد مداهمة أمنية بمركز الفتح

شارك اللواء عصام محافظ أسيوط، في وداع جثمان الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق معاون مباحث مركز الفتح بمستشفى الشرطة بمدينة أسيوط قبل نقله إلى مسقط رأسه بمركز طما بمحافظة سوهاج، حيث استشهد الضابط البطل صباح اليوم الخميس خلال مداهمة أمنية بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح ورافق المحافظ المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.

نعي قيادات الداخلية

ونعى الوزير المحافظ ببالغ الحزن والأسى الشهيد البطل الرائد مصطفى عبد الرازق، مقدماً خالص التعازي لأسرة الشهيد ولقيادات مديرية أمن أسيوط ووزارة الداخلية داعياً الله عزل وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها البواسل.

معاون مباحث مركز شرطة الفتح

وكان الرائد مصطفى عبدالرازق 31 عامًا معاون مباحث مركز شرطة الفتح استشهد صباح اليوم الخمس أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح، وخلال تنفيذ الحملة أصيب أثناء تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع مطلوبين وجرى نقله إلى مستشفى الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى وجاري نقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج.