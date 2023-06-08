مصرع شاب أثناء عبور الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه أثناء عبور بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

مصرع شاب في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة مسرعة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى إبراهيم خطاب، 35 سنة، مقيم قرية بيبان بمركز كوم حمادة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون بمحافظة البحيرة تحت تصرف النيابة وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.