غرق شابين جرفهما التيار المائي خلال الاستحمام في الساحل الشمالي

لقي شابين مصرعهما إثر تعرضهما لحادث غرق، منذ قليل، خلال الاستحمام في قرية سياحية في الساحل الشمالي، وعلى الفور جرى انتشال الجثتين من داخل البحر، ونقل الجثتين إلي أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة الضبعة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول ضحايا غرق الساحل المستشفى

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الخميس، ضحايا حادث غرق الساحل الشمالي وهما أحمد سيد محمد إبراهيم 22 سنة من القاهرة، إسفيكسيا الغرق جثة هامدة، وعبد الرحمن راضي معزب 20 سنة من القاهرة إسفيكسيا الغرق جثة هامدة.

نقل الجثتين ثلاجة الموتي

وجري توقيع الكشف الطبي على ضحايا غرق الساحل الشمالي من خلال مفتش الصحة بمستشفى الضبعة المركزي على حالتي الغرق، كما جرى إيداع الجثتين ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث على البحر في الساحل الشمالي، وجاري المعاينة والفحص والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.