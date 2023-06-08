وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة الإخبارية: نسعى لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط بأنها مهمة، وقال إن واشنطن تعمل على تعزيز الشراكات في المنطقة، من أجل إحراز تقدم لجميع شعوبها، لمواجهة التحديات الحالية، لافتاً إلى أنه لابد من العمل لوضع رؤية ثاقبة للمستقبل، مشيراً إلى أنه على مدار يومين، تحدث مع الشركاء السعوديين، ووزراء مجلس التعاون الخليجي، لوضع خارطة طريق للتعامل مع جماعات الإرهاب.

السيطرة على مناطق تنظيم داعش

وأوضح «بلينكن» في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية السعودي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، أنه تم التباحث حول المضى قدما في التحالف ضد داعش، موجهاً الشكر للمملكة على إسهاماتها البناءة والإيجابية، والسيطرة على المناطق التى كان تنظيم داعش يحاول السيطرة عليها، مؤكداً أن داعش لم يعد بنفس القدر من الإرهاب والتهديد الذي كان يمثله في الماضي.

مساعدات للدول الأفريقية

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يجري العمل على جعل المنطقة أكثر استقرارًا وتحقيق المزيد من الأمن، ومواجهة الوضع الإنساني الذي خلفه تنظيم داعش، إضافة لذلك تجري المحاولة لمساعدة الأسر في المناطق المتضررة، واستعادة المواطنين من مناطق النزاع، ومساعدة الدول الأفريقية التي اكتوت بنار تنظيم داعش.