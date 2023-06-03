نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تعاني من جمود سياسي

أكد جويل روبين نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من بعض الجمود السياسي، متهمًا الجمهوريين بعدم رغبتهم في العمل على أي إصلاحات وقوانين للهجرة، من شأنها تمهد الطريق للحصول على الجنسية الأمريكية بشكل صحيح.

سيطرة الديمقراطيين على النواب تجعل الحصول على القوانين مستحيلا

أوضح خلال لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، في برنامج «عين على أمريكا»، المذاع من استديوهات القاهرة الإخبارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحزب الديمقراطي يعمل على ذلك، لافتًا إلى أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، ستجعل من المستحيل الحصول على القوانين، مشيرًا إلى أنه يجب الحصول على 60 صوتًا من أجل الموافقة على مشاريع القوانين.

وأشار إلى أن الأغلبية الديمقراطية خلال السنوات الماضية، كانت ضئيلة وحققت 52 صوتًا، وكانت للجمهوريين.

وتذكر ما حدث عام 2010، حيث قيام عدد من الجمهوريين بمساعدة الديمقراطيين للحصول على الـ60 صوتًا المطلوبين لتعديل قوانين الهجرة، مشيرًا إلى أن الجمهوريين كانوا يضغطوا ضد محاولات تعديل قوانين الهجرة، مؤكدًا أن ما نراه الآن هو الفوضى والغموض، معتبرًا أن ذلك شيء خطير جدًا.