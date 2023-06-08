سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالإسكندرية 

سقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة مع غروب اليوم الخميس على مدينة الإسكندرية، في نطاق غرب المدينة وذلك لبضع دقائق قليلة قبل أن تتوقف، فيما سمع المواطنين صوت رعد لدقائق قليلة، مع تأكيد هيئة الأرصاد الجوية على تكاثر السحب الرعدية في الوقت الراهن.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال شركة الصرف قد رصدوا سقوط أمطار متوسطة في نطاق العامرية بالإضافة إلى أمطار خفيفة على منطقتي العجمي وشرق.

صرف الإسكندرية يتابعون توقعات الأمطار

وأضاف «نافع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم متابعة توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى اضطراب في طقس الإسكندرية اليوم بسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة بنسبة 40%.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم حيث تتكاثر السحب الركامية والرعدية أحيانا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية.

هيئة الأرصاد: سحب رعدية على شمال البلاد

وأوضحت الهيئة أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة.