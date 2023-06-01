أمطار الإسكندرية تسقط بغزارة مع أول شهر يونيو: غير متوقعة (صور)

سقطت أمطار الإسكندرية اليوم ما بين متوسطة إلى غزيرة مع غروب اليوم، وذلك في كل مناطق المدينة الساحلية وازدادت شدتها في أحياء شرق والمنتزه أول وثان، وذلك لبضع دقائق قليلة قبل أن تتوقف، وذلك بشكل غير معتاد في مثل هذا التوقيت من العام مع بداية شهر يونيو.

ورصدت «الوطن» سقوط أمطار الإسكندرية اليوم ما بين متوسطة إلى غزيرة على كورنيش المدينة والمناطق الداخلية بدءاً من المنتزه حتى منطقة بحري وذلك بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب في طقس الإسكندرية اليوم بسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى رعدية بنسبة 20%.

توقعات سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 20%، أي يعني أمطار خفيفة إلا أنها قد تصل إلى رعدية، فيما تبلغ سرعة الرياح 36 كيلو مترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع الأمواج بمقدار من 2 إلى 2.75 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

تحذير من أمطار الإسكندرية اليوم

وتبع أمطار الإسكندرية اليوم، تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع بارتفاع الحرارة الذي وقع اليوم، وتوخي الحذر حالة نزول البحر.