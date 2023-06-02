طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس الإسكندرية اليوم إذ تشهد سقوط أمطار رعدية بنسبة 20% مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي سجلت سرعتها 40 كيلومتر في الساعة وسجلت العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغرى 23 درجة، وحذرت الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية لوجود الأتربة العالقة الناتجة عن العواصف الترابية.

طقس الإسكندرية اليوم

وعن طقس الإسكندرية اليوم أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع خلال الساعات القادمة وحتى مساء غد استمرار تكاثر السحب الرعدية يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة مع تكون الغيوم الجزئية.

الظواهر الجوية في طقس الإسكندرية اليوم

وأشارت الأرصاد أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم طقس معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً، كما يسود طقس معتدل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعي.

كما أشارت الأرصاد أن يصاحب طقس الإسكندرية الغيوم الجزئية نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة والصحراوية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط اليوم تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2 متر، كانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية مساء أمس الخميس إلى سقوط أمطار متوسطة صاحبها رعد مع ورياح محملة بالرمال.