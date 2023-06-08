اعتماد تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية 2023 رسميا

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية 2023 وهو تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022 – 2023 بحد أدنى 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

مدة تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية 2023

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة بمجرد إعلان تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية 2023 على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر.

وأكد أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية 2023 سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.