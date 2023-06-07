لطلاب الشهادة الإعدادية.. تنسيق الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات

ينتظر عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات خصوصًا بعدما اعتمد عدد من المحافظين تنسيق الثانوية العامة 2023 وأعلنوا الحد الأدنى للقبول، بينما تستعد باقي المحافظات لاعتماد تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي المًقبل بعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 حتى يتسنى لهم تحديد الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية في كل مكان.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات

ووفقًا لمديريات التربية والتعليم حول تنسيق الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات فإنّه قد جرى إعلان التنسيق رسميًا في 3 محافظات فقط بينما تقوم باقي المحافظات بالإحصاء التكراري المجمع لنتيجة الشهادة الإعدادية لكي يتمكنوا من تحديد الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة وإعلانه خلال الأسبوع المُقبل، حيث يرتفع الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بارتفاع نسبة النجاح والدرجات وينخفض بانخفاضها.

ثانوي عام تقبل من كام 2024؟

وأجابت محافظة أسوان على سؤال الطلاب حول ثانوي عام تقبل من كام 2024؟ بأنّ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 يبدأ من 215 درجة في المدارس الحكومية، بينما يبلغ 140 درجة في المدارس الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بعدما اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام في المدارس الحكومية بحد أدنى 244.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم فإنّ تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية، يبدأ من 230 درجة كحد أدنى للقبول في المدارس الحكومية خلال الفترة الصباحية، بينما يبدأ من 205 في الفصول المسائية.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 بالمحافظات

وبحسب بيانات مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات أبرزها تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة فضلًا عن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية وأيضًا تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة وغيرهم من المحافظات فإنّه من المتوقع أن يعتمد المحافظون موعد تنسيق الثانوية العامة 2023/ 2024 خلال الأسبوع المُقبل بعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية، وحصر مجاميع طلاب الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية

وجاءت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية قريبة من تنسيق العام الماضي، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة في بداية التنسيق، ثم جرى خفضه إلى 220 درجة في المدارس الحكومية، و195 في مدارس الخدمات بدلًا من 200 درجة.