أمطار ورعد وبرق تضرب مدن ومراكز البحيرة.. سرعة الرياح 40 كيلو في الساعة (صور)

تعرضت قبل قليل مدن ومراكز محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار خفيفة مع تأثير ظاهرتي الرعد والبرق، بالإضافة إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على مختلف نطاق المحافظة كما زادت حدة سقوط الأمطار على المدن الساحلية إدكو، رشيد، المحمودية.

طقس سيئ يضرب محافظة البحيرة

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار خلال الساعات القادمة بنسبة تصل إلى 40% وتكون متوسطة إلى رعدية، على أن تصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتر في الساعة التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً نظرا لوجود الأتربة العالقة لاسيما على الطرق الرئيسية.

أمطار رعدية على محافظة البحيرة

وتشير التوقعات أن طقس محافظة البحيرة غداً الجمعة يشهد سقوط أمطار تصل إلى 30% مع استمرار نشاط الرياح في جميع المدن والمراكز، وعن حالة الأمواج في بحر إدكو بالبحيرة يترواح ارتفاعها من 1.5 إلى 2.5 متر وتكون مضطربة واتجاهها شمالية غربية.

ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في البيان الصادر لها قبل قليل عن تجنب الوقوف في الأماكن المكشوفة أثناء عمليات الرعد والبرق، بالإضافة إلى عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

كما حذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بالإضافة إلى مرضى حساسية العيون بتوخي الحذر لوجود الأتربة العالقة.