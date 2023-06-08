حملات مرورية على الأسواق والمخابز بالدقهلية وإحالة 70 محضرا للنيابة

كشفت محافظة الدقهلية عن شن قيام حملات مرورية تموينية مفاجئة، علي بعض مراكز الإدارات التابعة للمحافظة اليوم الخميس 8 يونيو، وأسفرت الحملات عن تحرير 70 محضرا بالمخالفات التي جرى ضبطها، وإحالتها للنيابة العامة بالدقهلية.

حملات مرورية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكدت المحافظة في بيان لها أن الحملات المرورية التموينية جاءت إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل أثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار.

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي جري تنفيذها شملت مراكز«شربين وطلخا وأجا والمطرية والمنزلة والمنصورة والسنبلاوين، ومحلة دمنة».

تحرير 70 محضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأضاف أن المحاضر التي جري تحريريها علي الأسواق والمخابز من ضمنهم:

- 19 محضرا عدم إعلان عن الأسعار

- 2 عدم وجود شهادة صحية

- 6 محاضر ذبح خارج السلخانة وجرى التحفظ على 90 كيلو لحوم بلدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية علي الأسواق بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب، واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.