إحالة 145 محضر مخالفات تموينية للنيابة في الدقهلية

قررت محافظة الدقهلية إحالة 145 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة العامة، بعد قيام الحملات المرورية بضبطها اليوم أثناء المرور على الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة، وجرى ضبط المخالفات والتحفظ عليها.

حملات تموينية على الأسواق بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية أنها لن تسمح بالفساد في الأسواق ومحلات السلع الغذائية، وذلك من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضحت محافظة الدقهلية أنها تتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يجري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

إحالة المخالفات للنيابة العامة

وأكدت محافظة الدقهلية أن الإحالة جاءت بعد الاطلاع على تقرير السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر والمطرية وميت سلسيل والمنصورة وطلخا وأجا ونبروه وتمى الأمديد، على مدار يومين.

وأوضحت المحافظة أن المحاضر التي جرى تنفيذها شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم وجود قائمة بيانات، وتصرف في دقيق، ومحاضر عدم إعطاء بون صرف، ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين، وتوقف عن الإنتاج وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، ومحاضر غش تجاري، ومحاضر سلع دون بيانات ودون فواتير، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وذبح خارج السلخانة ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

وقامت الحملات بالتحفظ على 77 طن قمح و75 طبق همبرجر و20 كيلو لحوم وفراخ مجمدة و90 كيلو لحم مفروم وكبدة ودجاج مجمد، كما تم إعدام 20 كرتونة رنجة و50 كرتونة خل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت محافظة الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.