إسعاد يونس تشوق الجمهور للحلقة الجديدة من صاحبة السعادة.. 8 ضيوف

حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على تشويق الجمهور للحلقة المقبلة من برنامجها الشهير «صاحبة السعادة»، المقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.

إسعاد يونس تشوق الجمهور

ونشرت إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، صورتين لها رفقة 8 شباب، وعلقت: «يا ترى مين ضيوف الحلقة الجاية؟.. صاحبة السعادة».

0

إسعاد يونس تستضيف أحمد العوضي

وكانت الفنانة إسعاد يونس، استضافت الأسبوع الماضي، الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد نجاحه خلال السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل ضرب نار، الذي شاركته في بطولته زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكانت تدور أحداث مسلسل ضرب نار، حول سفر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.