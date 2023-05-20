عمر عبد العزيز يتسلم جائزة إسعاد يونس بمهرجان جمعية الفيلم

تسلم المخرج عمر عبد العزيز جائزة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس في حفل ختام جمعية الفن، بسبب إصابتها في اليد.

عمر عبد العزيز يتسلم جائزتين

كما تسلم عمر عبد العزيز، بصفته نقيب النقابات الفنية، جائزة المونتيرة سلوى بكير لعدم تواجدها بالقاهرة.

وصول مروان حامد

ووصل منذ قليل المخرج مروان حامد منذ قليل لحفل ختام جمعية مهرجان الفيلم رقم 49 المقام حاليا في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وكان فيلم مروان حامد الأخير «كيرة والجن» قد حاز على جائزة أفضل فيلم سينمائي، في حين حاز كريم عبد العزيز على جائزة أفضل فنان.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته 49 للسينما المصرية، برئاسة السيناريست والمخرج إبراهيم الموجي، وعضوية الدكتورة أمل الجمل، المخرج عادل الأعصر، هشام سليمان، الناقدة الفنية ماجدة موريس، المخرج محمد ياسين، والدكتور وليد سيف، أعلنت جوائز الدورة الـ49، التي تنافس عليها 5 أفلام عرضت في دور العرض المصرية عام 2022، وهي الجريمة للمخرج شريف عرفة، ومن أجل زيكو للمخرج بيتر ميمي، وليلة قمر14 للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت للمخرج أحمد نادر جلال، وكيرة والجن للمخرج مروان حامد.