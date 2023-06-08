تقلبات حادة في الطقس وسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة، بالدقهلية، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق بالمدينة، وبرودة في الطقس مع تكاثر الغيوم ورياح، ودعت الأرصاد إلى توخي الحذر خلال الساعات المقبلة بسبب تقلبات الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة الطقس.

بيان هيئة الأرصاد الجوية

وبحسب البيان الأرصاد، فإن السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مع رياح جنوبية غربية نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة وبلغت الدرجة المئوية للوجه البحري 38 درجة مئوية.

اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة

وتستعد محافظة الدقهلية إلى اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة وتقلبات الجو وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أي أعطال.