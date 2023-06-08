«الأرصاد الجوية» تحذر من تساقط أمطار رعدية على عدة مناطق.. اعرفها

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية، ما بين ارتفاع شديد في درجات الحرارة يصاحبه هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، وكشفت آخر صور للأقمار الصناعية المناطق التي تتأثر بالسحب الرعدية إذ قد تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة.

مناطق تقع تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ويقع إقليم شمال الصعيد الممتد من بني سويف حتى أسيوط، تحت تأثير السحب الرعدية، وفقا لآخر صور للأقمار الصناعية، ومع تقدم الوقت تمتد هذه السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

تساقط أمطار رعدية على شمال الصعيد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن مناطق شمال الصعيد تتعرض الآن، للسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية وتؤدي إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وخلال الفترة القليلة المقبلة تكون القاهرة الكبرى ومناطق من الدلتا على موعد مع السحب الرعدية.

حالة الطقس اليوم

كشفت صور الأقمار الصناعية خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على معظم الأنحاء، ويعمل على حجب أشعة الشمس، ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وهبات للرياح تزيد من نشاط الرياح والأتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه تنشط الرياح الجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى على المدن والأقاليم

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، على المدن والأقاليم المصرية، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 45 درجة.