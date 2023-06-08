سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالمنيا.. وتجهيز سيارات لإزالة تجمعات المياه

شهدت محافظة المنيا هطول أمطار غزيرة لأول مرة خلال شهر يونيو، مما دفع أجهزة المحافظة والوحدات المحلية لرفع درجة الاستعداد تحسبا لأي حالات طوارئ.

طقس شديد الحرارة

وفوجئ سكان محافظة المنيا بطقس شديد الحرارة ظهر اليوم الخميس، أعقبه عواصف ترابية ورياح شديده محملة بالغبار، وتدريجيا بدأ الأمطار الخفيفة ثم متوسطة وفجأة انهمرت أمطار غزيرة على كافة أرجاء المحافظة.

وأعلنت محافظة المنيا عن رفع حالة الطوارئ للتعامل مع تقلبات الطقس، ونشرت إدارة المرور فرقها على الطرق الزراعية والسريعة لضبط الحركة المرورية تزمنا مع سقوط الأمطار الغزيرة.

أمطار غزيرة في المنيا

كما رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا حالة الطوارئ وتم تجهيز السيارات لإزالة تجمعات مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع الرئيسية والحيوية وأثرت على حركة المواصلات بكافة المناطق.

وقبل قليل نوهت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات شمال الصعيد تقع تحت تأثير السحب الرعدية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تمتد هذه السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا مع تقدم الوقت.