تعرف على حالة الطقس في الدول العربية الآن.. عاصفة ترابية بمصر (فيديو)

تشهد الدول العربية حالة طقس متقلبة بين إعصار مداري من الدرجة الأولى في بحر العرب، وأمطار في العراق، وعاصفة ترابية في مصر، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إن شمال الصعيد الآن تحت تأثير السحب الرعدية.

تكاثر السحب الرعدية على شمال مصر

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما أوضحت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربه مما يؤدي الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

فرص كبيرة لهطول الأمطار في السعودية

وفي السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضاف المركز في تقريره: «كما تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل».

آخر مستجدات إعصار بيبارجوي في بحر العرب

أما في سلطنة عمان، كشف عبد الله الخضوري، المدير العام للمديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية، أن الإعصار المستجد في بحر العرب «بيبارجوي» لا زال يبعد مركزه عن سواحل سلطنة عمان بحوالي 1050 كيلومتر، والتوقعات والتحديثات الأخيرة لا تزال مطمئنة إلى الآن.

وأضاف الخضوري في مداخلة عبر «إذاعة الشباب» العمانية، أن بعض تدفقات السحب العالية بدأت تصل إلى سواحل سلطنة عمان منذ مساء أمس الأربعاء، كتأثيرات غير مباشرة على السواحل العمانية المطلة على بحر العرب نتيجة للحالة المدارية النشطة في بحر العرب «بيبارجوي».

تساقط الأمطار في العراق وارتفاع درجات الحرارة

أما في العراق، توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت الى تساقط للأمطار وارتفاع في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن «طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد.

وأضافت، أن «طقس يوم السبت سيكون غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد».