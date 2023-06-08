وزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة العاصفة الترابية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات الوزارة ورفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية خلال فترة التقلبات الجوية كنشاط الرياح والأتربة.

عدم اصطحاب الأطفال خارج المنازل

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أكثر الفئات تضررا من فترة التقلبات الجوية هم مرضى الجيوب الأنفية، ومرضى حساسية الصدر وكبار السن والأطفال، مشيراً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه خلال التقلبات الجوية على هذه الفئات عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وعدم اصطحاب الأطفال خارج المنازل وفي حال الرغبة في النزول لابد من ارتداء الكمامات.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار بأنه على المواطنين اختيار الوقت المناسب للخرج وقت نشاط الأتربة والرياح، وعلى مرضى الجيوب الأنفية الحرص على الحصول على الأدوية في توقيتها المناسب وتناول كميات وفيرة من المياه.

حماية المواطنين من أي مضاعفات

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن رفع درجات الاستعداد القصوي بالمستشفيات، قائلاً: «مثل هذه الأوقات أمر طبيعي رفع درجة الاستعداد تحسبا لأي طارئ يمكن أن يحدث وحماية المواطنين من أي مضاعفات يمكن التعرض لها».

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان توفير الوزارة لكافة الأدوية والعلاجات المناسبة لمثل هذه الأوقات، بالإضافة إلى أكياس الدم ومشتقاتها داخل المستشفيات، داعياً المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والحرص على غسيل اليدين والبعد عن الزحام قدر الإمكان.