تحويلات مرورية لغلق كورنيش النيل أسفل كوبري 15 مايو لمدة يوم واحد

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد التي تشمل توسعة كوبري 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالتوسعة المشار إليها أعلى شارع كورنيش النيل بالعجوزة.

غلق كلي شارع كورنيش النيل أسفل كوبري 15 مايو

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه يستلزم الغلق الكلي لشارع كورنيش النيل أسفل كوبري 15مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات بالجيزة)، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يوم واحد فقط بدءًا من الساعة الـ1 صباح يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 10/6/2023.

تحويلات مرورية بعد الغلق

مما يستلزم إجراء تحويلة مرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير اتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يساراً للاتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء) باتجاه نفق العجوزة بعد تحويل اتجاه الحركة المرورية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول في الجزيرة الوسطي بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة في المنطقة المواجهة للسيرك القومي.

- استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم استحداثها بالجزيرة الوسطي بشارع كورنيش النيل في المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قبل ميدان الكيت كات.

- حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم باستكمال السير بالطريق السطحي لنفق العجوزة ثم الدخول يميناً إلى شارع 26 يوليو أسفل كوبري 15 مايو ، ثم استكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة أسفل كوبري 15 مايو للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو ثم يميناً اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.