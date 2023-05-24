مصرع مسن اختناقا في نشوب حريق داخل منزله في العجوزة

لقى طبيب مسن مصرعه خنقا متاثرا بالدخان بعد نشوب حريق داخل منزله، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل بلاغ بوفاة مسن اختناقا داخل منزله

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع طبيب مسن على المعاش اختناقا بعد نشوب حريق داخل شقته.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، المقدم حسام العباسي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

انتقال المباحث إلى موقع الحادث

وبالانتقال والفحص تبين حدوث حريق بشقة طبيب 96 عاما، عثر عليه متوفى على السرير أثر الاختناق من دخان الحريق، وكذلك حريق غرفة شقيقته بالكامل، وبسؤال شقيقته 77 عاما، أفادت أنها كانت خارج المنزل لشراء بعض الأشياء، وأثناء وصولها فوجئت بالحريق ورجحت أن يكون ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وإحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.