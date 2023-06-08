كيف تحول تدمير سد «كاخوفكا» في أوكرانيا إلى قنبلة بيئية؟

ترى عدة منظمات بيئة أن انهيار سد «نوفا كاخوفكا» في أوكرانيا، يعد كارثة بيئية سيؤدي إلى أزمات مستمرة، في ظل الأزمة الراهنة مع دولة روسيا الاتحادية، منذ فبراير 2022.

تأثير انهيار السد على الحيوانات عقب انهيار سد بأوكرانيا

وذكرت فضائية «فرانس 24» أن المجموعة الأوكرانية للحفاظ على الطبيعة ترى أن النتائج على الحيوانات ستظهر على مساحة لا تقل عن 5 آلاف كيلومتر مربع، وهي نفس المنطقة التي قد تغمرها المياه والمنطقة التي ستنسحب منها، أما الأسماك فستحتاج إلى ما لا يقل عن 7 إلى 10 سنوات، للتعويض عن الخسائر، في الوقت الذي ستختفي فيه طيور معششة حول السد، مثل طيور النورس وغيرها، مع التحذير بأن أغلب هذه الكائنات ستموت خلال الأيام القليلة المقبلة.

تأثير انهيار سد «كاخوفكا» على النباتات

فيما تحدثت أوكرانيا عن تأثيرات ستحدث الفترة المقبلة على الحيوانات بسبب قلة المياه في بعض الأماكن أو زيادة المياه في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشبع التربة بالمياه مما يؤدي إلى التدمير، وسط تخوفات أيضا بحدوث تأثير على المحميات الوطنية الأوكرانية وأبرزها محمية البحر الأسود المصنفة على شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي.

تلوث متوقع بعد انهيار سد «كاخوفكا» بأوكرانيا

ويتوقع خبراء أوكرانيون حدوث تلوث كبير ناتج عن انتشار النفايات بأوكرانيا والمواد الكيميائية الزراعية وغيرها من المواد الخطيرة، خاصة في ظل انهيار جزء كبير من أنظمة الصرف الصحي، وتسريب أكثر 150 طناً من زيت المحركات في نهر «دنيبرو»، مع وجود خطر تسريب 300 طن إضافي في مياه النهر.