أبرز مزايا محوري الفريق كمال عامر وأحمد عرابي.. تقلل الحوادث وتخفض تلوث البيئة

تنفذ الدولة المصرية العديد من المحاور الأساسية في مختلف المحافظات، استكمالاً لمخطط التنمية، ويأتي ضمن هذه المحاور، محورا الفريق كمال عامر وأحمد عرابي بمحافظة الجيزة، اللذان تفقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في جولته لمشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة.

فسَّر الدكتور حمدي برغوت، خبير النقل واللوجستيات، أهمية هذه المحاور، قائلاً: «المحاور الجديدة تهدف للربط بين جزئين كانا منفصلين بما يقلل مشاكل الازدحام وتلوث البيئة والمشاكل المتعلقة بالنقل البري كعدم وجود بدائل للطرق».

وأضاف برغوت لـ«الوطن»، أن محوري الفريق كمال عامر وأحمد عرابي بمحافظة الجيزة، يسهمان في النقل من مناطق كثيفة السكان لمناطق كثيفة الطلب عليها في العمل مثل الدقي وإمبابة، فضلاً عن مناطق أخرى في ظهير الجيزة كالقرى.

وأكد خبير النقل واللوجستيات، أن الطرق والمحاور الجديدة، هي طرق للحضارة، لأنها تقلل من الحوادث وتخفض معدل تلوث البيئة، وتمكن من الامتداد العمراني السليم وليس العشوائي، موضحاً أن هذه المحاور تشتمل على كاميرات مراقبة بما يزيد من عملية التحكم بدقة.

أبرز المعلومات عن محور الفريق كمال عامر

- يعد شرياناً جديداً داخل محافظة الجيزة.

- يمر في المحافظة من جنوبها حتى شمالها.

- يربط بين طريقي الدائري منيب والدائري الوراق.

- ينقسم المحور إلى أربعة قطاعات رئيسية.

أبرز المعلومات المهمة حول محور أحمد عرابي

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات المهمة حول محور أحمد عرابي:

- المحور يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي.

- يبلغ طول المحور 121 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عامر.

- الهدف من الربط هو حل مشكلة التكدس المروري حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.