حمادة هلال: «متحملاني» فاقت توقعاتي.. وأطرح أغنيات جديدة قريبا

أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة «متحملاني» التي طرحت منذ ما يقرب من أسبوعين وتصدرت التريند أكثر من مرة بموقع الفيديوهات يوتيوب.

حمادة هلال: الأغنية فاقت توقعاتي

قال هلال لـ «الوطن» إن الأغنية فاقت توقعاته خاصة أنها لم تكن أغنية سريعة رغم طرحها في فصل الصيف، ولكنها كان لها نكهة وشكل خاص تميزت به.

أضاف حمادة هلال: «أستعد حاليا لطرح عدد من الأغنيات الجديدة، سيتم إطلاقها حسب خطة خاصة منه».

أغنية متحملاني من كلمات وألحان مصطفى شكري

أغنية «متحملاني»، تحمل الطابع الرومانسي وهي من كلمات وألحان مصطفي شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وفوتوغرافيا شريف قمر، وإشراف عام مصطفي مرتضي وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية «متحملاني»: ربنا بيراضي ورضاني لما بقيتي ليا وعلشاني.. أنا متمنتش أكتر منك بتبيعي الدنيا وشرياني.. الحظ أما ضحك لي هداني وإنتي هدية.. وتعويض ليا عن فرحة زمان كانت شيبلي متحملاني.