محافظ الوادي الجديد يعتمد المخططات التفصيلية لـ12 قرية بـ3 مراكز

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من قرى مراكز المحافظة والبالغ عددهم 12 قرية، بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

اعتماد مخططات 7 قري بمركز الداخلة

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى، في بيان صحفي له، أنه بموجب هذا الاعتماد جرى الانتهاء من المخططات الخاصة بقرى مركزي الفرافرة وبلاط، فضلاً عن اعتماد مخططات 7 قرى بمركز الداخلة، التي تُعد إحدى ركائز خطط التنمية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية، مثمنًا جهود الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أجمالي عدد اعتماد مخططاتها بلغ 46 حتي الآن

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي قرى المركز التي جرى اعتماد مخططاتها حتى الآن بلغ 46 قرية وجار استكمال باقي القرى، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد إحدى ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية، كما يتوافق هذا المخطط مع القانون، حرصًا على عدم البناء العشوائي وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء للمواطنين وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة.