جلسة تشاورية لوضع المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت بقنا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بمحافظ قنا، جلسة تشاورية بقاعة المؤتمرات بمقر الوحدة المحلية، وذلك لعرض ومناقشة المخطط التفصيلي للمدينة، بحضور كل من النائب عبدالفتاح الشحات عضو مجلس النواب، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من قيادات المجتمع المدني بمركز أبوتشت.

المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت

وبحسب البيان الصادر اليوم الجمعة، قال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن الهدف من مناقشة المخطط هو الوصول إلى رؤية توافقية لكافة أطراف المجتمع المدني حول المخطط التفصيلي للمدينة، والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخطط التفصيلي، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، بما يساهم في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وإنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والتي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.

تلافي الملاحظات على المخطط

كما قام المهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط محافظة قنا، بعرض المخطط والمشروعات المقترحة بشكل تفصيلي، بهدف إتاحة الفرصة لمناقشة الحاضرين، الذين أبدوا مجموعة من الملاحظات، وتم تدوينها لدراستها وبحثها ومن ثم عرضها على الجهات المعنية لإبداء الرأي فيها، ومدى إمكانية تلافي تلك الملاحظات.