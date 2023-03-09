محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ13 حوضا بمدينة قليوب

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لعدد 13 حوضا بمدينة قليوب، قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعدادها من خلال المكتب الاستشاري «إيكوب»، وذلك بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

الحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد

أكد محافظ القليوبية على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة

وشدد المحافظ في بيان له على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة.

وأشار محافظ القليوبية علي مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.