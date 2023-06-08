برق ورعد وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. «بيبارجوي» وصلت مصر (فيديو)

تشهد القاهرة الكبرى، ومحافظات الدلتا والوجه البحري بشكل عام تساقط أمطار متوسطة الشدة، فيما تشهد محافظتا بني سويف والمنيا هطول أمطار غزيرة، مع نهاية اليوم الخميس، إذ تظهر السحب المنخفضة، والغيوم في السماء، فيما كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد حذرت من ارتفاع درجات الحرارة مع سقوط الأمطار.

تقلبات جوية

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية، ما بين ارتفاع شديد في درجات الحرارة يصاحبه هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية وفقا لبيان الأرصاد الجوية، إلى تحرك السحب الرعدية شرقا لتؤثر على مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة على خليج السويس وسيناء، واستمرار تأثيرها على القاهرة والوجه البحري والدلتا بالكامل، وشمال الصعيد، يصاحبها الرعد والبرق وتتساقط منها الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مختلف المناطق السابق ذكرها، مع وصول العاصفة «بيبارجوي» القادمة من بحر العرب إلى مصر.

مناطق تقع تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ويقع إقليم شمال الصعيد الممتد من بني سويف حتى أسيوط، تحت تأثير السحب الرعدية، وفقا لآخر صور للأقمار الصناعية، ومع تقدم الوقت تمتد هذه السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا.

وتشهد المحافظات في الوقت الحالي هطولا لأمطار متفاوتة، خاصة في القاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر، وعلى أحياء الجيزة المختلفة، وكفر الشيخ والإسكندرية والمنيا وبني سويف على وجه الخصوص.

أمطار بني سويف وتساقط حبات البَرَد

أمطار 6 أكتوبر

أمطار الإسكندرية

أمطار المنيا

أمطار بالمحلة الكبرى

درجات الحرارة العظمى على المدن والأقاليم

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، على المدن والأقاليم المصرية، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 45 درجة.