«الأرصاد»: أجواء شديدة الحرارة في القاهرة الكبرى.. وأمطار على أماكن متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ أجواء شديدة الحرارة تشهدها الآن محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، حيث سجلت العظمى على محافظات العاصمة والقليوبية 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة.

وأوضحت الأرصاد، أنّ درجات الحرارة الآن على السواحل الشمالية الغربية في الإسكندرية تصل العظمى لـ29 درجة وفي مطروح 25 درجة مئوية.

وتابع خبراء الهيئة، أنّه حسب محطات الرصد التابعة للأرصاد الجوية، فإنّ الرؤية الأفقية وصلت الآن على محافظة أسوان إلى 2000 متر، وفي الأقصر 4000 متر بسبب الرمال والأتربة المثارة.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة العظمى في منتصف النهار

وتصل درجات الحرارة المتوقعة في ذروة الطقس اليوم الخميس، كما يلي.

- القاهرة 38 - 29

- العاصمة الإدارية 38 - 29

- أكتوبر 39 - 28

- بنها 38 - 29

- دمنهور 37 - 29

- وادي النطرون 39 - 28

- كفر الشيخ 37 - 28

- المنصورة 38 - 29

- الزقازيق 39 - 30

- شبين الكوم 38 - 29

- طنطا 37 - 26

- دمياط 38 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 37 - 25

- السويس 36 - 24

- العريش 30 - 25

- رفح 30 - 24

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 37 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 41 - 30

- الإسكندرية 34 - 23

- العلمين الجديدة 33 - 22

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 40 - 29

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 38 - 28

- بني سويف 39 - 29

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 44 - 29

- الأقصر 46 - 30

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 31