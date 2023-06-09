كفر الشيخ تحصد المراكز الأولى في الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن حصول صحافة تعليم كفر الشيخ على المراكز الأولى على مستوي الجمهورية في مسابقات الصحافة المدرسية على مستوي الجمهورية، مؤكداً أن الوزارة أعلنت عن حصول توجية عام الصحافة بالمركز الأول في مسابقة الحديث الصحفي، بفوز مدرسة الشهيد محمد عيد الخابية، التابعة لإدارة دسوق، وبالمركز الثاني في مسابقة الإذاعة المدرسية بفوز مدرسة جمال عبد الناصر، التابعة لإدارة بلطيم، وبالمركز الثاني في مسابقة المعرض العام للصحافة المدرسية.

صحافة تعليم كفر الشيخ تحصل على المراكز الأولي

وأضاف «عبد الله»، أنّ المديرية حصلت على مركز ثاني جمهوري بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، كما حصلت مدرسة دسوق الثانوية بنات، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، على المركز الثاني الجمهوري في مسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة السعادة تعليم أساسي، التابعة لإدارة مطوبس، على المركز الثالث جمهوري في مسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة سيدي جمال الابتدائية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، على المركز الثالت جمهوري في مسابقة الكاريكاتير الصحفي، ومدرسة الجزيرة الخضراء، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، على المركز الرابع جمهوري في مسابقة التقرير الصحفي.

وكيل تعليم كفر الشيخ يوجّه الشكر لموجهي الصحافة

ووجّه «عبد الله»، الشكر لموجهي الصحافة بجميع الادارات التعليمية، باشراف محي الخيري، موجة عام الصحافة والإعلام بكفر الشيخ، ورباب السيد، الموجه المركزي بالمديرية، على الجهد المبذول للوصول للمستوي المتميز للطلاب والمدارس والإدارات.