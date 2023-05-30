مصدر بـ«تعليم كفر الشيخ» يكشف موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة

قال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، إن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي سيكون في موعد أقصاه الخميس المقبل، ويجرى الإعلان عن النتيجة في جميع الإدارات عقب اعتماد محافظ كفر الشيخ لها عبر الرابط المخصص لذلك بصفحة مديرية التربية والتعليم بالإقليم.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وأوضح المصدر أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ، سيعلن عنه من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، ويمكن للطالب الحصول عليها عبر الاسم ورقم الجلوس.

وأدى 63 ألفا و307 طالبا، و194طالب شهادة إعدادية مهنية، امتحانات نهاية العام بالترم الثاني للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، في 388 لجنة امتحانية.