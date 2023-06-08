«تعليم كفر الشيخ»: لا مخالفات في آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية في أخر أيامها، وجري التشديد على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سُبل الراحة للطلاب.

تغيب 150 طالب وطالبة عن أداء الامتحان

وأكد «عبد الله»، أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، لافتاً إلى أنً 20 ألفا 722 طالبا وطالبة في الدبلومات الفنية، أدوا الامتحانات في «المواد الفنية» بالتعليم الصناعي، و«مواد زراعية» بالتعليم الزراعي، و«مواد تجارية» بالتعليم التجاري، وتغيب عن أداء الامتحان 150 طالبا وطالبة.

ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية بكفر الشيخ

وانطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية، بمحافظة كفر الشيخ، لجميع نوعيات التعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، للعام الدراسي 2022 - 2023، في 27 مايو الماضي، وانتهي اليوم الخميس 8 يونيو 2023.

30 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية في محافظة كفر الشيخ، 30 ألفًا و155 طالبًا وطالبة، إذ يؤدون الامتحانات في 66 لجنة بـ13 إدارة تعليمية.