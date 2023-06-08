وزيرا الطيران والأوقاف يودعان طلائع الحجاج بمطار القاهرة السبت المقبل

تنظم شركة مصر للطيران في الساعة الثانية ظهر بعد غد السبت، حفل توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م وذلك من الصالة الموسمية لمطار القاهرة الدولي، برعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الطيران المدني، والمهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من قيادات قطاع الطيران المدني.

وعاظ ومشايخ للرد على استفسارات الحجاج بالمطارات

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران ، أن الحفل سيشهد وجود عدد من الوعاظ والمشايخ التابعين لوزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر والذين يقومون بالرد على الفتاوى والأسئلة الخاصة بالحج، وايضا تعليمهم كيفية أداء مناسك الحج، موضحا أن عمل هؤلاء الوعاظ سيستمر حتي نهاية رحلات الذهاب للحج يوم 4 ذو الحجة المقبل، مشيرا إلى أن الاحتفالية ستشهد عملية سحب على تذاكر أول رحلات الحجاج المصريين وسيتم منح الفائز هدايا تذكارية.

استعدادات مكثفة لسفر الحجاج المصريين

وأشار المصدر إلى أن شركة مصر للطيران أتمت الاستعداد لنقل الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة لافتا إلى أن كافة المطارات المصرية التي ستنقل من خلالها رحلات الحج انتهت أيضا من كل الاستعدادات الخاصة بنقل الحجاج هذا العام.

وطالبت شركة مصر للطيران من كافة المواطنين المسافرين المتوجهين للحج لهذا العام، ضرورة الالتزام بالتعليمات وعلى رأسها التواجد بالمطار قبل نحو 4 ساعات من موعد السفر، واتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.