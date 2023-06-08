7 نصائح من «الأرصاد» لتفادي التقلبات الجوية وانخفاض الرؤية

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد الآن، فقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكون السحب الرعدية علي شمال البلاد، بدءًا من الساحل الشمالي حتى شمال الصعيد، ويصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح الجنوبية المثيرة للرمال والأتربة علي كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الرياح الهابطة من السحب الرعدية التي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير علي الطرق.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قادئدي السيارات والمواطنين الذين يسيرون على الطرق التي انخفضت بها الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة من السحاب الرعدية أو المنخفضات الحرارية والتدرج الكبير في الضغط الجوي، باتباع التعليمات التالية للحفاظ على أنفسهم:

نصائح للمواطنين لتفادي العواصف الترابية

- وضع الكمامة على الأنف والفم، وفي حالة عدم وجود كمامة يمكن استخدام منديل أو أي قطعة قماش ومن الأفضل أن تبللها قليلا، بديلاً عن الكمامة.

- احمي عينيك قدر الإمكان.

- حاول اللجوء إلى أي مكان للاحتماء من الأتربة وسرعات الرياح العالية.

نصائح لقائدي المركبات

- تجنب القيادة في العاصفة الترابية.

- إذا واجهت عاصفة ترابية، تحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك من الأمام والخلف والجانب وابدأ في تهدئة السرعة.

- انسحب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتي تدهور الرؤية الأفقية حيث يصعب الانسحاب وافعل هذا سريعا وأخرج من الطريق السريع.

- لا تقف في أي حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تمر العاصفة.

العواصف الترابية مخيفة وتمر بسرعة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يجب أن يكون سائقي المركبات على دراية بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة مشيرة إلى أن العواصف الترابية يمكن أن تكون مخيفة، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.