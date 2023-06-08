حياة كريمة تعلن جدول مراجعات «تقدر في 10 أيام» لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، جدول مراجعات «تقدر في 10 أيام» لطلاب الثانوية العامة، التي تقدمها المؤسسة في المواد كافة، مع مجموعة متميزة من المدرسين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

جدول مراجعة الثانوية العامة غدا

ووفقا لما أعلنته مؤسسة حياة كريمة في جدول المرجعات، تعقد مراجعة مادة الجغرافيا غدا الجمعة الموافق 9 يونيو، ويقدمها محمد أبورية معلم خبير الجغرافيا، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة مساء، وتعقد مراجعة اللغة العربية في نفس اليوم، اعتباراً من الساعة 4:10 مساء وحتى 7:10 مساء، ويقدمها صلاح عبد المنعم إبراهيم معلم خبير اللغة العربية، كما تعقد مراجعة مادة التربية الوطنية، اعتبارا من الساعة 7:10 وحتى 8:10 مساء.

مبادرة «تقدر في 10 أيام»

وأوضحت المؤسسة أن الطلاب الراغبين في الإشتراك في المراجعة يمكنهم التسجيل من خلال الضغط هنـــــــــــا .

وكانت حياة كريمة، أطلقت مبادرة غير مسبوقة لطلاب الثانوية العامة، تحت شعار «تقدر في 10 أيام»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة، تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ 12 يونيو الجاري، إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كل الفئات المستهدفة وخاصة الشباب؛ الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالاً لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.