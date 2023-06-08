محافظ القليوبية: تنفيذ 704 مشروعات تنموية وخدمية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا، في مركز ومدينة شبين القناطر، والتي تتكون من 9 وحدات محلية وعدد 36 قرية، وذلك لإنشاء 704 مشروعات بكل القطاعات المختلفة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع على حده، للتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات، وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة

وكشف التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة والمدرج بها 704 مشروعات خدمية وتنموية، موضحا أنه جرى الانتهاء من عدد 458 مشروعا، وجار تنفيذ عدد من المشروعات بنسبة إنجاز بلغت 83.3%، وتشمل عدد من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعدد من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ومستشفيات ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.

موقف المشروعات الجاري تنفيذها

وناقش الهجان موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمسندة لشركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجرى الانتهاء من شبكات ووصلات مياه الشرب بجميع القرى البالغ عددها 36 قرية، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لعدد 35 قرية، وجاري العمل بقرية المريج وبلغت نسبة التنفيذ بالقرية 50% كماجرى الانتهاء أيضا من تركيب الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي.

وأشار إلى أنه جار العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعي لعدد 34 قرية تم الإنتهاء من عدد 15 قرية وجاري العمل بعدد 10 قرى بنسبة أكبر من 50% و9 قرى بنسبه أقل من 50%، وبالنسبة للاتصالات جاري العمل بمشروع تركيب الألياف الضوئية لعدد 36 قرية تم الإنتهاء من 13 قرية وجار العمل بعدد 23 قرية، ويجرى الانتهاء من جميع المشروعات المتأخرة في 30/6/2023 .

وفي قطاع مشروعات شبكات الغاز الطبيعي، جرى الانتهاء من عدد 12 قرية شبكة داخلية وخارجية والاحراز وكفر شبين الشوبك و منية شبين ونزلة عرب جهينة وعرب الصوالحة وكفر الشوبك القلزم و كفر طحوريا وكفرطحا وطحوريا وطحانوب، ونهو عدد 3 قرى شبكة داخلية وجارى العمل في الشبكة الخارجية (نوى - الحسانية - كفر سليمان الور)، وجار لعمل بعدد 15 قرية يجرى الانتهاء منها في 30/6/2023.

وفي القطاع الصحي جار العمل بإنشاء 24 مشروعا، وجرى الانتهاء من 4 مشروعات، والعمل بعدد 20 مشروع في مراحل التشطيبات النهائية سيتم الإنتهاء منهم آخر يونيو القادم.

تضافر كل الجهود لسرعة الانتهاء من كل المشروعات

وأكد محافظ القليوبية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع، مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، ووجه بتضافر كل الجهود لسرعة الانتهاء من كل المشروعات.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مبادرة حياة كريمة وتذليل كل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، وتوفير حياة كريمة لهم.

حصر جميع الاحتياجات في القطاعات المختلفة

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ أيضا بدء الإعداد للاجراءات التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف قرى مراكز قليوب والخانكة وطوخ، مؤكدا ضرورة الإعداد الجيد وحصر جميع الاحتياجات في القطاعات المختلفة وتوفير قطع أراضي تصلح لاقامة مشروعات تنموية عليها، والتعاون بين جميع الجهات التنفيذية والشعبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمصلحة المواطنين.