حياة كريمة: توفير 5000 فرصة عمل ودعم 250 ألف أسرة وتجهيز 1000 عروسة

كشفت مؤسسة حياة كريمة، عن آخر إنجازاتها على مدار الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أنها نجحت في دعم 250 ألف أسرة، بمليون كرتونة مواد غذائية، وتجهيز وتأهيل 1000 عروسة للزواج، إضافة إلى فك كربة 1000 غارم.

5000 فرصة عمل

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنها تمكنت من توفير 5000 فرصة عمل، ودعم 5000 طفل في 27 محافظة، فضلا عن ترميم وتجديد 500 شقة، إضافة إلى دعم 1000 من ذوي الاحتياجات الخاصة بأطراف صناعية وكراسي متحركة.

إنجازات حياة كريمة

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أن هذه الإنجازات تمت بفضل جهد المتبرعين، إلى جانب مجهود المتطوعين الذين لم يتأخروا عن أداء أي واجب، مشيرة إلى أنه يمكن التبرع للمؤسسة من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500 أو من خلال فوري وتطبيق ميجا خير.